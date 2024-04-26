Погода
$ 88.77 - 89.57
€ 94.10 - 95.10

На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в краже телефонов из мечети

166  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле задержаны подозреваемые, укравшие из мечети мобильные телефоны во время вечернего намаза. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате совместных усилий сотрудниками милиции Иссык-Кульского района и города Балыкчи были задержаны двое подозреваемых в краже мобильных телефонов из мечетей.

В ОВД Иссык-Кульского района поступило ряд сообщений о том, что лица проникнув в гардеробные помещении мечетей, расположенных в селах Чон-Сары-Ой, Орнок, Чок-Тал и Тамчы, где совершили кражи мобильных телефонов.

По данным сообщениям на места совершения преступлений незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа районной милиции, которыми были установлены 9 потерпевших. Их заявления были зарегистрированы в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и были возбуждены уголовные дела по статье 205 (Кража) УК КР. В общей сложности потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 120 тысяч сомов.

В ходе предпринятых следственно-оперативных мер, сотрудники милиции в течение 2-х суток установили подозреваемых, которые в последствии были задержаны в городе Балыкчи. Задержанные 19-летний житель Чуйской области Б.Н. и 17-летний житель города Бишкек К.С. были переданы в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436717
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, кража, мечеть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  