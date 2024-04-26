На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в краже телефонов из мечети

На Иссык-Куле задержаны подозреваемые, укравшие из мечети мобильные телефоны во время вечернего намаза. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате совместных усилий сотрудниками милиции Иссык-Кульского района и города Балыкчи были задержаны двое подозреваемых в краже мобильных телефонов из мечетей.

В ОВД Иссык-Кульского района поступило ряд сообщений о том, что лица проникнув в гардеробные помещении мечетей, расположенных в селах Чон-Сары-Ой, Орнок, Чок-Тал и Тамчы, где совершили кражи мобильных телефонов.

По данным сообщениям на места совершения преступлений незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа районной милиции, которыми были установлены 9 потерпевших. Их заявления были зарегистрированы в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и были возбуждены уголовные дела по статье 205 (Кража) УК КР. В общей сложности потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 120 тысяч сомов.

В ходе предпринятых следственно-оперативных мер, сотрудники милиции в течение 2-х суток установили подозреваемых, которые в последствии были задержаны в городе Балыкчи. Задержанные 19-летний житель Чуйской области Б.Н. и 17-летний житель города Бишкек К.С. были переданы в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района.

Ведется следствие.