ГКНБ: В Бишкеке обнаружен крупный объем маковой соломы

В одном из складских помещений города Бишкека, выявлен большой объём маковой соломы общим весом более 4-х тонн. Результаты лабораторных исследований маковой соломы показали наличие наркотических и психотропных веществ - кодеина и морфина в количестве около 350 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проводимых соответствующих мероприятий совместно с таможня "Манас" пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, которая отмывала теневые финансовые средства за счёт организации устойчивого канала контрабанды наркотических веществ из стран ближнего и дальнего зарубежья в КР с последующей переправкой в Казахстан, Узбекистан и Китай.

В рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. ст.285 ч.2 п.4 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР) и ст. 282 ч.2 п.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) задержаны граждане Кыргызстана А.Ф.К. и А.А.К. Задержанные заключены под стражу в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.