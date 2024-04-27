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Ветеран-пограничник из России поблагодарил кыргызстанцев за помощь

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- Светлана Лаптева
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Председатель ветеранской организации Нарынского пограничного отряда в городе Перми (РФ), старший лейтенант запаса Молокотин Николай Васильевич выступил с обращением к кыргызстанцам и своим коллегам в Кыргызстане.

"Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые пограничники!

В новостях увидел сообщение о гуманитарной помощи, направленной народом Кыргызстана в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область России.

Большое спасибо вам за это!

В 1975-1977 годах я проходил службу в Нарынском пограничном отряде. И несмотря на то, что уже много лет назад я и мои товарищи вышли на пенсию и живём в России, мы до сих пор с особой теплотой вспоминаем Кыргызстан.

Мы полюбили эту маленькую горную республику и ее народ, и пронесли нашу любовь сквозь годы.

Все мои товарищи, служившие в Нарыне, передают вам слова искренней благодарности за поддержку наших областей.

Народ Кыргызстана в очередной раз продемонстрировал свои самые лучшие качества: сострадание, гуманность, готовность оперативно прийти на помощь.

Пусть дружба и сотрудничество между нашими странами крепнут и развиваются. Желаем мира и процветания нашим народам!

И очень хочется, чтобы наши города Пермь и Нарын стали городами - побратимами, породнились, как когда -то стали боевыми товарищами мы - пограничники разных государств", - заявил ветеран пограничной службы.


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URL: https://www.vb.kg/436732
Теги:
Погранслужба, Россия, Кыргызстан
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