Великая Отечественная: наша общая война, наша общая Победа

В Новосибирске сообщество молодых исследователей Центральной Азии и России организовало круглый стол, посвященный приближающемуся Дню Победы в Великой Отечественной войне. И не просто Дню Победы, а тому, какой вклад внесли в эту победу центральноазиатские (тогда они назывались среднеазиатскими) республики. Тема очень важная, особенно если исходить из многочисленных попыток самых разных сил переписать, перекроить нашу общую историю. В том числе и самые трагические, самые героические ее моменты.

Круглый стол так и назывался: "79-я годовщина окончания ВОВ. Вклад стран Центральной Азии в общую победу".

Действительный член Русского географического общества, Всемирного клуба петербуржцев, Императорского православного палестинского общества, лектор всероссийского общества "Знание" Владимир Дервенев выступил с презентацией о роли республик Средней Азии в спасении детей блокадного Ленинграда. Остановился он в основном на помощи со стороны Казахстана и Узбекистана, куда во время блокады были эвакуированы тысячи маленьких ленинградцев, нашедших там вторых родителей – не менее любящих и заботливых, чем родные.

"Республика предоставила приезжим 135 тысяч квадратных метров жилой площади, - цитирует выступающий слова доктора исторических наук из Узбекистана Василия Костецкого. – Более четырех с половиной тысяч детей было взято в семьи жителей Узбекистана"… По всему Казахстану проводился сбор средств и продуктов для помощи блокадникам. Эвакуированные в Казахстан дети (и взрослые) обеспечивались всем необходимым. Казахстанцы порой ограничивали себя в пропитании, чтобы выходить истощенных молодых ленинградцев.

А мы, жители Кыргызстана, хорошо помним подвиг девушки Токтогон Алтыбасаровой, которая, сама будучи по сути едва повзрослевшей девочкой, приняла и воспитала 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. В Бишкеке ей установлен памятник, а в Санкт-Петербурге ее имя недавно присвоено одному из Центров содействия семейному воспитанию.

А сколько бойцов – выходцев из Средней Азии – похоронено на Пискаревском кладбище… Их тоже тысячи – тех, кто принимал участие в освобождении Ленинграда от вражеской блокады. И это тоже никто не имеет права сбросить со счетов и забыть.

Мерджен Эебердиева, представляющая Туркменистан, рассказала о том, как в первые дни войны в военкоматах республики разгребали поток заявлений от добровольцев. На фронт ушли более 300 тысяч жителей Туркмении, 86 тысяч не вернулись домой. Туркмения дала стране 112 Героев Советского Союза… На территории республики были развернуты десятки госпиталей, в Туркменистан эвакуировали не только мирное население областей, где шли ожесточенные бои, но и предприятия, учебные, научные и культурные заведения.

Туркменские девушки расставались со своими украшениями: почти семь с половиной килограммов золота и серебра было собрано для нужд фронта (80 процентов драгметаллов, собранных по всему Советскому Союзу). Благодаря украшениям туркменок было построено пять танковых колонн и семь эскадрилий боевых самолетов. Подростки активно участвовали в сельхозработах, чтобы обеспечить большую страну продовольствием и сырьем. А туркменские мужчины отправляли на фронт самое дорогое – породистых коней.

Туркменские театры и концертные бригады давали представления и концерты в прифронтовых госпиталях и блиндажах, поднимая боевой дух советских воинов…

Узбекистан отправил на фронт полтора миллиона своих сыновей (больше 40 процентов трудоспособного населения республики). Об этом рассказал в своей презентации Тохиржон Суннат угли Шокиров, научный сотрудник из Национального университета Узбекистана. Узбекистанцы воевали в составе прославленной Панфиловский дивизии и отличились в боях под Москвой. Там же, на подступах к Москве, совершила свой подвиг знаменитая узбекская актриса Зебо Ганиева. Девушка уничтожила 28 фашистов, была тяжело ранена, а позже была награждена орденом Красного Знамени.

Зебо Ганиева – далеко не единственная женщина, принимавшая участие в боевых действиях. С первых дней войны на фронт просились очень многие узбечки. Как правило, получали отказ, но все же прорывались на передовую – чаще всего в санитарные бригады. А те, кто оставался в тылу, осваивали чисто мужские профессии и вставали к станкам. Из-за нехватки рабочих рук к работе на тяжелом производстве привлекались и подростки старше двенадцати лет…

Вкладу казахов в Великую Победу была посвящена презентация Данияра Абенова – старшего преподавателя-методиста Костанайской академии МВД. За годы Великой Отечественной войны Казахстан стал военно-промышленной базой СССР. Уже в 1942 году он давал 85% общесоюзной выплавки свинца, восьмую часть – угля, 60% добываемого в стране молибдена. Более 700 тысяч казахстанцев трудились на строительстве объектов оборонного значения в Сибири и на Урале.

Высшие и средние специальные учебные заведения Казахстана активно готовили кадры. К ним присоединились эвакуированные более 20 вузов и 16 техникумов.

Культурная жизнь республики тоже была почти полностью подчинена героической фронтовой жизни. Именно в эти годы были созданы широко известные стихи и лирические поэмы Аманжолова, Орманова – и, конечно, до сих пор цитируемые яркие стихи казахского поэта Джамбула "Ленинградцы – дети мои"… За годы войны именно в Казахстане московскими и ленинградскими кинематографистами сняты такие фильмы, как "Александр Невский", "Иван Грозный".

Студент Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета (г. Худжанд) Тохири Зардушт Бахромзода подготовил доклад о Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны и начал его с рассказа о своем прадедушке по имени Самандаров Очил. Этот человек был школьным учителем, который прошел войну и вернулся к своей мирной профессии.

В годы войны 1,5-миллионная Таджикская ССР отдала жизни более 90 тысяч бойцов Красной Армии. Воины-таджикистанцы участвовали во всех важных сражениях и событиях Великой Отечественной и везде показали себя настоящими героями. Все материально-технические и человеческие ресурсы республики были ориентированы на фронтовые нужды. На фронт из Таджикистана эшелонами шли мясо, овощи, шкуры, шерсть, комплекты теплой одежды…

На таджикской земле было развернуто 29 эвакуационных госпиталей, республика приняла и обеспечила всем необходимым около 100 000 человек, в том числе 10 000 детей…

Презентацию о месте и роли Кыргызстана в Великой Отечественной войне представил Арсен Усенов – научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ. И остановился он в первую очередь на генерале Панфилове (бывшем военкоме Киргизской ССР, депутате Верховного совета Киргизской ССР), его знаменитой дивизии, в составе которой воевали кыргызстанцы. Наиболее известные из них – Дуйшенкул Шопоков, Григорий Петренко, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Иван Москаленко, Григорий Конкин.

Подвиг кыргызстанца Чолпонбая Тулебердиева известен далеко за пределами республики: в бою он мужественно бросился на вражескую амбразуру и закрыл ее своим телом, обеспечив товарищам захват стратегического плацдарма. Не менее знамениты Герои Советского Союза летчик Исмаилбек Таранчиев и артиллерист Даир Асанов.

В военное время в Киргизскую ССР было эвакуировано оборудование более тридцати промышленных предприятий из России, Украины и Белоруссии. На основе этого оборудования за короткий срок построены новые предприятия, которые начали выпускать необходимую для фронта продукцию…

"А надо ли сейчас ворошить все это?" - таким вопросом задается ориентированная на Запад молодежь в бывших союзных республиках. Многие молодые люди в Центральной Азии вообще заявляют, что это была "не наша война"… Вот для того, чтобы максимально сократить количество таких разговоров, людям и надо напоминать, что и как на самом деле было.

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря героизму ВСЕГО советского народа. И не сохранить эту память, забыть про общенародную гордость – значит остаться без огромного и важнейшего пласта нашей общей истории.