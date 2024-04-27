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ГКНБ выявил факты мошенничества в торговых комплексах города Каракол

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Выявлены факты мошеннических действий со стороны владельцев торговых комплексом "Мега мол", "Ордо" и части рынка "Ак-Тилек+" в городе Каракол, которые ранее продали отдельные торговые точки и бутики гражданам без выдачи технических паспортов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, вместо правоустанавливающих документов на коммерческие объекты, владельцы торговых комплексов подписали с предпринимателями лишь договоры аренды помещений сроком на 10 лет.

Более того, предприниматели, за счет собственных средств производили ремонтные работы выкупленных коммерческих помещений в указанных торговых центрах, а также были вынуждены ежемесячно выплачивать арендную плату в размере от 2500 до 15000 сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в рамках которого у владельцев торговых комплексов "Ордо" и "Мега мол" О.А.Э. и О.Э.А. были произведены обыски, в результаты обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их мошеннические действия.

В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР гражданка О.А.Э. задержана и водворена в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/436743
Теги:
ГКНБ, Каракол, мошенничество, предприниматель
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