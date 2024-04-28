В США на пропалестинских протестах задержали более ста студентов

Более ста человек задержаны на пропалестинских протестах на территориях университетов в штатах Огайо, Индиана, Коннектикут, Аризона и Колорадо в США на фоне студенческого протестного движения, охватившего десятки вузов по всей стране, сообщают американские телеканалы.

По данным телеканала CBS News, на акции протеста на территории университета штата Огайо предварительно были задержаны более 35 человек.

"Университет Огайо присоединился к растущему числу протестов вузов против войны Израиля с (палестинским движением - ред.) ХАМАС в Газе. Столкновения между протестующими и полицейскими в кампусе ночью закончились более чем десятком задержаний... Согласно предварительному отчету, было проведено 36 задержаний, среди задержанных 16 студентов и 20 человек, имеющих отношение к университету", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на представителя университета Бенджамина Джонсона.

Задержания прошли и в других вузах: в университете штата Индиана в Блумингтоне полиция задержала 33 человека, а еще один был задержан в университете Коннектикута. Кроме того, как сообщает телеканал CNN, в университете Аризоны в связи с несанкционированной организацией палаточного лагеря задержаны три человека, а в совместном кампусе трех университетов Денвера в штате Колорадо задержаны около 40 из 100 протестующих, которые также находились в палаточном лагере.

В пятницу протест продолжался и в университете Джорджа Вашингтона, центром которого стала площадь у юридической школы университета Джорджа Вашингтона в десяти минутах ходьбы от резиденции американского президента. По данным газеты Washington Post, полиция отказала руководству университета в разгоне лагеря.

Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

Источник: РИА Новости