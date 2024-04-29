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В Бишкеке прошло второе заседание Кыргызско-Британского делового совета

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке состоялось второе заседание Кыргызско-Британского делового совета, организованное Международным деловым советом. Модератором выступил Аскар Сыдыков, исполнительный директор МДС, сопредседатель Кыргызско-Британского делового совета.

В работе совета приняли участие посол Великобритании в КР Николас Боулер, посол КР в Великобритании Улан Джусупов, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Жалын Жээналиев, представители других профильных госорганов, а также международных организаций и делового сообщества. Цель мероприятия - привлечение потенциальных инвесторов, установление взаимовыгодных контактов между бизнес-кругами двух стран в таких секторах экономики, как производство, горнодобывающая отрасль, энергетика, туризм и другие.

Результаты впечатляют

"С момента создания совета в конце прошлого года к нам обратились несколько десятков компаний, заинтересованных принять участие в его работе. Они поделились планами налаживания торговой деятельности с компаниями из Великобритании, рассказали об уже достигнутых результатах. За последние месяцы состав совета практически удвоился", – сказал глава МДС.

Статистика говорит сама за себя. По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами составил более $92 млн и по сравнению с предыдущим годом вырос на 287%.

"Первое заседание совета задало хороший темп развитию кыргызско-британских отношений, создал основу прочного партнерства, – сказал посол Кыргызстана в Великобритании Улан Джусупов. – Сейчас в Кыргызстане идет работа над внедрением английского коммерческого права. На юге страны в ближайшее время компания United Concrete Canvas планирует начать строительство завода по производству бетонного полотна, что демонстрирует доверие и интерес британских компаний к Кыргызстану".

Реализация этого проекта поможет решить вопросы ирригации и сохранения воды в стране. Строительство завода планируется осуществлять за счет британских инвестиций. Переговоры по открытию предприятия состоялись в ноябре 2023 года в рамках рабочей поездки председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в город Кардифф, Великобритания.

Британская компания Populous разработала дизайн нового национального стадиона, который станет крупнейшим в Центральной Азии и будет соответствовать международным стандартам. Есть и другие британские компании, готовые начать успешные проекты в Кыргызстане.

Новый уровень отношений

Посол Великобритании Николас Боулер отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, консалтинге, финансовой сфере, информационных технологиях, образовании и других сферах. В частности, Николас Боулер рассказал о планах правительства Великобритании привлечь Boston Consulting Group (BCG), международную компанию, специализирующуюся на управленческом консалтинге, для оказания помощи в разработке стратегии развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана. BCG входит в "большую тройку управленческого консалтинга" в мире наряду с McKinsey и Bain & Company.

Посол Великобритании предложил создать первый в Центральной Азии фонд прямых инвестиций/венчурного капитала для малых и средних предприятий, который будет инвестировать в организации с высоким потенциалом в регионе. Британские фирмы и эксперты могут сыграть в этом важную роль. Посольство и деловое сообщество Великобритании намерены и дальше поддерживать деятельность Кыргызско-Британского делового совета, нацеленного на развитие торгово-экономических отношений между странами, заверил посол.

О преимуществах инвестклимата в КР

Представитель Нацагентства по инвестициям сообщил в своей презентации о преимуществах инвестиционного климата в Кыргызстане. Привлечению инвестиций благоприятствуют либеральное законодательство, квалифицированная рабочая сила, безвизовый режим для 61 страны, свободный доступ инвесторов на органический рынок и другие факторы.

С вступлением в силу новой схемы торговли для развивающихся стран (DCTS) в июне 2023 года Кыргызстан может экспортировать более 8 тысяч наименований товаров в Великобританию по сниженным или обнуленным тарифам и на упрощенных условиях.

Основными статьями британского экспорта являются золото, генераторы, контрольно-измерительные приборы, смазочные нефтяные масла и продукция химической промышленности. Из Великобритании, импортируются машины, электрическое оборудование, летательные аппараты, запасные части и другое.

Как известно, энергетические проблемы сейчас на повестке не только в Кыргызстане, но и во всем мире. В стране не хватает мощностей для подключения новых предприятий, поэтому бизнес придает особое значение развитию энергетики. Об инвестиционных проектах в энергетическом секторе сообщили представители Министерства энергетики КР. Увеличить генерирующие мощности помогут такие перспективные проекты как строительство Верхненарынского каскада ГЭС (4 ГЭС) на 237,7 МВт, ГЭС Камбар-Ата-1 (1860 МВт), а также использование возобновляемых источников энергии. Так, потенциал малых ГЭС составляет 258 МВт, ветроэнергетики – 2 млрд кВтч, солнечной энергетики – 1700 кВтч/м2.

Представители британских компаний рассказали о сезонной работе в Великобритании в сфере сельского хозяйства, а также о других направлениях бизнеса в сфере образования, консалтинга, строительства и других.

Кыргызстан открыт для бизнеса и инвестиций

После презентаций состоялись обсуждения в свободном формате, где участники встречи получили ответы экспертов на все интересующие вопросы. Айчурек Джакыпова, заместитель председателя правления РСК Банка, сообщила об активных переговорах РСК Банка с руководством Citibank (Лондон) и Лондонской фондовой биржей (LSE) о продаже золота ОАО "Кыргызалтын" на бирже, а также о других направлениях сотрудничества с финансовыми институтами Великобритании.

Основатель ОсОО "Кант ТШП" Танвир Афтаб выразил готовность к привлечению инвестиций в энергетические проекты в Кыргызстане и другие приоритетные отрасли экономики.

Участники встречи с кыргызской стороны заверили, что Кыргызстан открыт для бизнеса и инвестиций, стремится создать благоприятные условия для иностранных инвесторов и пригласили британские компании принять участие в экономическом развитии Кыргызстана.

Напомним, первое заседание Кыргызско-Британского делового совета состоялось 28 ноября 2023 года в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. Совет был создан в ноябре 2023 года для координации торговой, инвестиционной деятельности и сотрудничества бизнес-сообществ Кыргызстана и Великобритании.


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URL: https://www.vb.kg/436767
Теги:
бизнес, Великобритания, инвестиции, энергетика, сотрудничество, посол, МДС
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