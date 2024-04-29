Завтра последний день приема налоговой декларации

Завтра, 30 апреля, истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, сегодня и завтра все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 24.00 часов ночи.
Напомним, что до 1 мая декларацию должны подать:
– индивидуальные предприниматели,
– физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и/или земельным участком (за исключением приусадебных участков),
– крестьянские и фермерские хозяйства, без образования юридического лица,
– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия,
– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.
– физические лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.