Завтра последний день приема налоговой декларации

Завтра, 30 апреля, истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, сегодня и завтра все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 24.00 часов ночи.

Напомним, что до 1 мая декларацию должны подать:

– индивидуальные предприниматели,

– физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и/или земельным участком (за исключением приусадебных участков),

– крестьянские и фермерские хозяйства, без образования юридического лица,

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия,

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.

– физические лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.