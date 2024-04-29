В столичном жилмассиве "Колмо" строится библиотека

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек продолжает строительство библиотеки в жилом массиве "Колмо" по улице Максата. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проект представляет собой 3-х этажное здание с многофункциональным, читальным и абонементским залами. Общая площадь земельного участка 0,38 га, Общая площадь помещений - 622,62 м2.

В рамках проекта предусмотрены читальные залы на первом и втором этажах для 78 посетителей, кабинет для персонала и технические помещения.

На данный момент завершены работы по разработке грунта в котловане, выполнено уплотнение существующих слоев и получено лабораторное заключение. Залита бетонная подушка под основание фундаментов, а также проведена установка башмаков, колонн и перекрытий на первом и втором этажах.

В настоящее время ведется кладка кирпича на 1-м и 2-м этажах, устанавливаются проходные отверстия под коммуникации: водопровод, канализация и электричество.