Садыр Жапаров поздравил жителей столицы с Днем города Бишкека

Президент Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые жители и гости города!

От всей души поздравляю вас с Днем нашего любимого города Бишкека, который является символом единства всего народа Кыргызстана, символом нашей свободы, благополучия!

История свидетельствует о том, что территория современного города была заселена людьми еще в древние времена, а позже, во время Великого Шелкового пути, значение этого района возросло, и в целом в этом географическом регионе регулярно происходили известные события. Доказательство тому - древний город Джуль. В этом году должны быть продолжены работы по восстановлению, проведению археологических исследований на месте развалин города Джуль, относящихся к V-VI векам нашей эры. Кроме того, будут приняты меры по охране и сохранению историко-культурных объектов.

Сегодня Бишкек-столица суверенного Кыргызстана-стал политическим, экономическим, научным и культурным центром нашей страны. В столице, расположенной у подножия великих гор, вершина которых покрыта белым ледником, проживает более 20 процентов населения Кыргызстана.

В настоящее время наша столица как экономический, транспортный, научный и культурный центр страны успешно продолжает свой путь в новых рыночных условиях, на волне перемен. В результате административно-территориальной реформы площадь и население нашего города увеличится. Эти действия ставят перед нами новые задачи.

Таким образом, столица находится у истоков обновления со всех сторон. Мы уже предприняли шаги по улучшению архитектурного облика, инфраструктуры Бишкека. Чтобы привлечь внимание посетителей, сначала мы взяли на себя ремонт наших дорог, тротуаров. Постепенно мы обращаем внимание на внешний вид больших зданий. Кроме того, развертывается строительство современных инфраструктурных объектов, зданий в сфере торговли и услуг.

Уважаемые горожане, твердо верю, что благодаря нашим совместным усилиям с вами мы сможем превратить наш любимый город Бишкек в уютный, солнечный город, которым будет восхищаться каждый посетитель!

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с Днем столицы.

Давайте все будем любить и уважать наш город, ведь Бишкек-лицо всего Кыргызстана.

Пусть наша столица, носящая имя Бишкек батыра, станет гордостью каждого кыргызстанца!", - говорится в поздравлении президента.