Погода
$ 88.67 - 89.45
€ 94.67 - 95.60

Женская сборная Кыргызстана по футболу стала бронзовым призером CAFA U-18

181  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызстана U-18 заняла 3-е место на турнире CAFA U-18 Women"s Championship, который завершился прошел в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщает Кыргыз футбол биримдиги.

По его данным, подопечные Нематжана Закирова в рамках данного турнира провели четыре матча. Наши футболистки одолели соперниц из Туркменистана (3-1) и Таджикистана (3-0), уступили команде Узбекистана (1-6), a также сыграли вничью с Ираном (1-1). Таким образом, набрав во всех встречах 7 очков, наша сборная уверено заняла итоговое 3 место.

Итоги турнира:

1 место - Иран (10 очков)

2 место - Узбекистан (9 очков)

3 место - Кыргызстан (7 очков)

4 место - Таджикистан (3 очка)

5 место - Туркменистан (0 очка)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436777
Теги:
Таджикистан, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  