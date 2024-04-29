Женская сборная Кыргызстана по футболу стала бронзовым призером CAFA U-18

Женская сборная Кыргызстана U-18 заняла 3-е место на турнире CAFA U-18 Women"s Championship, который завершился прошел в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщает Кыргыз футбол биримдиги.

По его данным, подопечные Нематжана Закирова в рамках данного турнира провели четыре матча. Наши футболистки одолели соперниц из Туркменистана (3-1) и Таджикистана (3-0), уступили команде Узбекистана (1-6), a также сыграли вничью с Ираном (1-1). Таким образом, набрав во всех встречах 7 очков, наша сборная уверено заняла итоговое 3 место.

Итоги турнира:

1 место - Иран (10 очков)

2 место - Узбекистан (9 очков)

3 место - Кыргызстан (7 очков)

4 место - Таджикистан (3 очка)

5 место - Туркменистан (0 очка)