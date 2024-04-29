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ГКНБ: Обнаружен схрон наркотических веществ в особо крупном размере

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В одном из гаражных кооперативов города Бишкек обнаружен схрон химических средств, являющихся реагентами (компонентами) наркотического препарата "Мефедрон", изготовление и распространение которого запрещено законодательством КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных мероприятий задокументировано и изъято более 300 килограммов химических средств в виде порошка и около 360 литров в жидком виде. Одним из изъятых веществ является синтетический наркотик Альфа-пирролидинопентиофенон (альфа-PVP), а другие вещества являются реагентами синтетического наркотика "Мефедрон".

По предварительной оценке, в случае изготовления из изъятых средств получилось бы более 10 кг мефедрона, что составило бы более 10 тысяч доз, а при реализации среди населения, стоимость составила бы порядка 500 тысяч долларов.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств.

ГКНБ напоминает о недопустимости употребления наркотических веществ, а их изготовление и распространение строго карается законом.


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URL: https://www.vb.kg/436780
Теги:
ГКНБ, наркотики, Бишкек
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