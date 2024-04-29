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Родители поздравляют с Днем города Центр образования Первомайского района

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Благодарные родители учащихся школ Первомайского района Бишкека поздравляют с праздником "День города" Центр образования Первомайского района мэрии города Бишкек и лично его директора Шербаеву Самару Калмаматовну!

Пусть благородный труд приносит радость и удовлетворение, а учителя и ученики радуют большими и маленькими победами. Пусть опыт, интуиция и педагогический талант помогут принять верное решение в трудную минуту. Желаю, чтобы ответственная работа не мешала личному счастью, пусть остается время на интересные поездки, досуг, беседы с близкими людьми и спорт.


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URL: https://www.vb.kg/436781
Теги:
Бишкек, поздравление
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