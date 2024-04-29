Родители поздравили директора и коллектив АУВК ШГ №6 с Днем города

Родители учащихся поздравляют с Днём города и с днём рождения школы весь педагогический коллектив Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 имени И.В. Панфилова и лично директора учебного заведения Айгуль Ильясовну Усубакунову!

"Желаем всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в себя. Пусть наша школа процветает, даря нашим детям верные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет креативен и успешен".

Родительский комитет