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Родители поздравили директора и коллектив АУВК ШГ №6 с Днем города

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Родители учащихся поздравляют с Днём города и с днём рождения школы весь педагогический коллектив Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 имени И.В. Панфилова и лично директора учебного заведения Айгуль Ильясовну Усубакунову!

"Желаем всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в себя. Пусть наша школа процветает, даря нашим детям верные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет креативен и успешен".

Родительский комитет


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URL: https://www.vb.kg/436783
Теги:
Бишкек, поздравление
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