Первый и единственный в мире арт-объект буква "Ы" появился в Бишкеке

В честь День города Бишкека в парке "Ынтымак" прошла церемония открытия арт-объекта буква "Ы" с участием заместителя мэра города Бишкек Жыргалбека Шамыралиева, акима Октябрьского района Жаныбека Орозалиева, директора Центральноазиатского представительства "Российской газеты" Дмитрия Евлашкова.

Арт-объект будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник.

Справочно: Кыргызско-русский словарь известного советского лингвиста К.К. Юдахина дает переводы и толкования более чем 800 слов, начинающихся на букву "Ы".

Идея установить в Бишкеке арт-объект буквы "Ы принадлежит "Российской газете", представительство которой действует в Кыргызской Республике с мая 2002 года. Мэрия города Бишкек поддержала проект. Монумент отлит в г. Екатеринбурге литейным домом "Дубровин". Скульптором арт-объекта выступил известный в республике художник Адыл Сейталиев.