Иссык-Кульский ШОС марафон: ожидается порядка 3000 участников

На побережье озера Иссык-Куль, в городе Чолпон-Ата, 4 мая пройдет долгожданный международный иссык-кульский ШОС марафон Run the Silk Road 2024. В информационном агентстве "Кабар" состоялась пресс-конференция, посвященная данному событию.

Как отметил заместитель директора Департамента физической культуры и спорта КР Самат Токтоналиев, по прогнозам марафон соберет порядка 3000 бегунов. "Участники стартуют на дистанциях: марафон (42,195 км), полумарафон (21,097 км), 10 км (бег и скандинавская ходьба), 3 км, детский забег. На проведение данного мероприятия Государством выделено 11 млн сомов.

"Заявки на участие принимаются до 30 апреля, бегуны ЛОВЗ участвуют бесплатно. На сегодняшний день уже зарегистрированы 2500 участников из стран Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, США, Канады, Чехии, Китая, Республики Корея, Японии и многих других, - отметила исполнительный директор Дирекции международного марафона Айгерим Валишева.

Призовой фонд для победителей в абсолютном зачете на дистанциях 42,2 км и 21,1 км составляет 1 млн 534 тыс. сомов.

"На данный момент у марафона бронзовый лейбл, но государство и организаторы будут прикладывать максимум усилий, для того, чтобы мероприятию был присвоен серебряный, а затем и золотой лейбл. Предпринимаются меры по повышению безопасности участников марафона. Основная часть финансирования из госбюджета идет именно на эти цели", - сказал Самат Токтоналиева

"Лейбл присваивается забегам, отличившимся высокой организацией, точностью маршрута, уровнем медицинского обслуживания и уровнем телевизионного покрытия. Всемирная федерация легкой атлетики отправляет к нам делегата, который будет проводить технические собрания со спортсменами и антидопинговый контроль", - сообщил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Мелис Надыров.

Напомним, что марафон, - это возможность для спортсменов заработать дополнительные очки для лицензии на Олимпийские игры.