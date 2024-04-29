Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store

В честь майских праздников во всех магазинах сети O!Store пройдёт акция "2+1". Каждый покупатель получает третью вещь в подарок!

Чтобы принять участие, приобретите два аксессуара, а третий вы получите совершенно бесплатно!

Акция уже началась, и продлится все выходные: с 29 апреля до 10 мая 2024.

Приходите за выгодной покупкой – это отличная возможность приобрести нужные аксессуары: беспроводные наушники, красивые чехлы и защитные стекла, зарядки и пауэрбанки для тех, кто не представляет свою жизнь без современных девайсов. Также это могут быть аксессуары для авто, кабели и товары для дома.

За этими и другими smart-покупками заходите на сайт ostore.kg или звоните по номеру 0705 007 000.

Проведите выходные с выгодой от O!Store.

Акция "2+1" действует во всех магазинах O!Store, количество товара ограничено. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей сумме купленного аксессуара.

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