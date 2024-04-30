Задержан экс-начальник управления Минтруда в Тонском районе

Задержан экс-начальник управления труда, социального обеспечения и миграции Тонского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Он подозревается в нецелевом использовании и хищении средств государственного бюджета в размере более 1,5 миллионов сомов.

Гражданин К.А.К. злоупотребляя должностным положением создал условия для незаконного получения пятью жителями Тонского района единовременной финансовой помощи, в рамках государственного проекта по развитию малого предпринимательства "социальный контакт".

Кроме того, "К.А.К." были подготовлены фиктивные документы об аренде для управления труда, социального развития и миграции Тонского района служебной автомашины, с незаконным начислением заработной платы и отпускных выплат водителю, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность.

На основании собранных материалов, К.А.К. предъявлено обвинение и решением Каракольского городского суда он водворен в ИВС на 2 месяца. Следствие продолжается.