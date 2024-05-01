В Кыргызстане с начала года выдано 215,4 тысяч электронных патентов

С начала 2024 года в онлайн режиме выдано 215 тыс. 430 электронных патентов на сумму 531 млн 993,8 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдано меньше на 133 тыс. 652 патента или на 248 млн 783,4 тыс. сомов.

Снижение количества выданных патентов объясняется переходом предпринимателей, занимавшихся торговлей по патенту, на другие налоговые режимы.

Напомним, с 1 июля 2024 года прекращается выдача патента в сфере торговой деятельности.

Для получения и продления электронного патента не нужно посещать налоговые органы. Достаточно иметь доступ к "личному кабинету" на сайте .

Также можно оформить и оплатить электронный патент через цифровые платформы третьих лиц (коммерческие банки, операторы мобильной связи и т.д.).