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В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках

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В Казахстане задержали бывшего главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в начале января 2022 года, ему вменяют превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале.

"Генеральной прокуратурой республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке статьи 128 уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому данные досудебного расследования не разглашаются.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/436807
Теги:
задержание, Казахстан, митинг, МВД
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