ГКНБ КР задержана директор ОсОО "Беш-Сары"

ГКНБ в рамках проведённых мероприятий по выявлению факта мошенничества со стороны руководства ОсОО "Беш-Сары", выражавшегося в присвоении и передачи третьим лицам частного имущества, также был выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.

Вместе с тем, директор ОсОО "Беш-Сары" Ж.Н.К. после проведённых разъяснительных работ в ноябре 2023 года со стороны компетентных органов, снизила арендую плату предпринимателям, занимающимся торговой деятельностью на данном торгово-рыночном комплексе на 30%.

Однако, руководство отмеченной организации, с мая месяца 2024 года намеревалось повысить и вернуть прежние цены за аренду, тем самым, стимулируя рост недовольства среди предпринимателей, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в ТРК "Беш-Сары".

29 апреля 2024 года согласно ст. 96 УПК КР задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР депутат Бишкекского городского кенеша, директор ОсОО "Беш-Сары" Ж.Н.К..

ГКНБ КР напоминает, что ранее в порядке оказания содействия в реализации налоговой реформы Кабинета Министров КР, по итогам проведенных переговоров с владельцами ТРК была достигнута договорённость о снижении стоимости арендной платы за торговые места, а также о необходимости создания благоприятных условий частным предпринимателям и арендаторам.