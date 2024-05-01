В Бишкеке обсудили вопросы школьного рэкета

В Свердловском акимиате с участием заместителя главы района Асель Садыковой, заместителя начальника РОВД Марата Кудоярова, сотрудников ИДН, директоров школ состоялось совещание.

На встрече обсудили вопросы школьного рэкета, массовые драки и тему буллинга.

В ходе заседания сотрудники ИДН предоставили сведения о текущей ситуации на районе, затем обсудили причины возникновения психотравмирующих проблем и возможностей изменения взаимоотношений, профилактику и решение негативного явления среди несовершеннолетних, разобрали пути бесконфликтного общения, способы повышения самооценки и уверенности у подростков.

Также, предложено усилить просветительскую работу, дополнительные мероприятия по развитию социальных навыков и формированию здорового образа жизни.

Справка: Буллинг - это когда кто-то говорит или делает что-то для того, чтобы иметь власть над другим человеком, заставляя его чувствовать себя испуганным, расстроенным и подавленным.