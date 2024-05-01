Жамалдин Абдувалиев стал первым незрячим альпинистом, взявшего пик Лобуче

Параспортсмен из Кыргызстана Жамалдин Абдувалиев стал первым незрячим альпинистом в нашей стране, который осилил пик Лобуче в Гималаях. Некоторые подробности своего восхождения спортсмен изложил на своей странице в соцсети.

"В истории спорта Кыргызстана и Евразийского региона создана новая история.

Мне посчастливилось стать первым незрячим альпинистом, поднявшимся на пик Лобучи высотой 6200 метров над уровнем моря в Гималаях в 7:15 утра 21 апреля в сопровождении выдающего альпиниста Эдуарда Кубатова.

Я посвящаю этот успех всему кыргызскому народу и развитию кыргызского языка", - написал он.

Отметим, на IV Параазиатских играх в китайском городе Ханчжоу Жамалдин Абдувалиев стал серебряным призером по легкой атлетике.