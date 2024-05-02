Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ташкент.

В Международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

В рамках рабочей поездки глава кабинета министров примет участие в 11-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, а также в III Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В рамках мероприятия будут проведены двусторонние встречи, а также переговоры с руководителями энергетических и строительных компаний.