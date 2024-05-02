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"Шелковый путь. Культурное развитие" привлекла внимание пассажиров из КНР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане возобновился выпуск обновленной версии газеты "Шелковый путь. Культурное развитие" на китайском языке. Газета позиционируется как символ китайско-кыргызской дружбы и служит всестороннему стратегическому партнерству Китая и Кыргызстана. Она направлена на создание важной новостной платформы для экономического и гуманитарного взаимодействия между нашими странами.

Газета ""Шелковый путь. Культурное развитие" была основана в ноябре 2015 года и издается на кыргызском, русском и китайском языках. Версия на государственном и официальном языках распространяется по всему Кыргызстану через почтовую систему Кыргызстана. Китайская же версия газеты распространяется в самолетах по маршруту Китай-Кыргызстан, Институтах Конфуция, китайских ресторанах и отелях в Кыргызстане.

30 апреля этого года в международном аэропорту "Манас" на стойке регистрации рейсов авиакомпании "China Southern Airlines" возобновленная версия газеты "Шелковый путь. Культурное развитие" на китайском языке привлекла внимание многих пассажиров.

Кроме этого, в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына профессор Академии общественных наук КНР Адири Гуматур прочитал китайскую версию газеты " "Шелковый путь. Культурное развитие" ". По его словам, с момента основания газеты "Шелковый путь. Культурное развитие" в ней было опубликовано большое количество историй о китайских компаниях в Кыргызстане, которые дали возможность бизнесменам обеих стран получить для себя необходимую информацию.

Адири Гуматур также подчеркнул, что Китай и Кыргызстан связывают глубокие исторические корни. Поэтому он рекомендовал газете продолжать рассказывать о культурных связях Китая и Кыргызстана, дабы способствовать развитию отношений в различных сферах между гражданами КР и КНР.


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URL: https://www.vb.kg/436839
Теги:
Китай, Кыргызстан, СМИ
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