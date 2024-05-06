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"Запуск канала Куш-Тепа окажет значительное влияние на ситуацию в ЦА"

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- Светлана Лаптева
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Запад намерен использовать острую нехватку гидроресурсов в ЦА для создания рычагов давления на местные элиты, вплоть до провоцирования и создания очагов конфликтов на границах России и Китая. То есть мы должны понимать, что запуск канала Куштепа окажет значительное влияние на ситуацию с гидроресурсами в ЦА. Об этом на международной конференции: "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях" заявил эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев.

"В 21 веке на нашей планете происходят серьезные экологические перемены. Рост численности населения и урбанизации, изменение климата, освоение новых земель и загрязнение окружающей среды влечет за собой изменения в притоках воды, водных путях и водных бассейнах. Нехватка водных ресурсов ведет к засухе, деградации почв и опустыниванию, что мы видим, в частности, на территории стран Центральной Азии. Еще одной причиной нехватки воды станет строительство оросительного канала Куштепа в Афганистане, который будет забирать из реки Амударья почти 60% воды, что, несомненно, скажется на странах низовья – Узбекистане и Туркменистане", - сказал он.

Эксперт отметил, что Центральная Азия в последнее время сталкивается с серьезным водным кризисом, который угрожает не только экономическому развитию, но и жизни миллионов людей. Сейчас численность населения региона уже превышает 75 млн человек.

"Недостаток как поливной, так и питьевой воды из-за изменения климата и неэффективного управления водными ресурсами создают существенные вызовы для наших стран. Особенно это характерно для летнего сезона. Например, Казахстан является водо-зависимой страной. Согласно международным исследованиям только около 3% ее территории покрыты водой, остальная часть является засушливыми зонами. Значительная часть водных ресурсов поступает из соседних стран, в связи с чем вопрос использования трансграничных рек для Казахстана является жизненно важным. К 2030 году объем пресной воды может сократиться в 5 раз, что сопоставимо с годовой нормой потребления этой страны.

Узбекистан оказался на 25-месте в списке из 164 стран мира, где имеется дефицит воды. Гидроэнергетические ресурсы республики составляют всего около 5% всей территории страны, а остальной объем воды поступает с сопредельных государств – с гор Тянь-Шаня и Памиро-Алтая, от тающих летом снегов и ледников. При этом население к 2030 году вырастет почти до 40 млн. человек, что вызовет сокращение располагаемых водных ресурсов", - добавил Курамаев.

При этом в Кыргызстане, обращает внимание спикер, также наблюдаются перебои в водоснабжении. Нерациональный подход к использованию воды, устаревшая система орошения и водоподачи также усугубляют ситуацию.

"Необходимо применять современные технологии водосбережения в быту и промышленности, установить счетчики использования воды, чтобы стимулировать рациональное использование. Необходимо также модернизировать систему орошения и перевести ее на капельный полив.

Для решения водного кризиса в странах Центральной Азии требуется срочное и скоординированное взаимодействие со стороны всех стран региона, поскольку наиболее эффективным может быть внутрирегиональный формат с участием всех "стейкхолдеров". При этом в складывающихся условиях странам региона вероятней всего придется определяться и с наиболее оптимальным внешнеполитическим арбитром, а также гарантом урегулирования водных проблем в ЦА.

Безусловно, на эту роль будут претендовать стратегические партнеры стран региона, прежде всего, Россия. Это обусловлено тем, что Москва не имеет недостатка в гидроресурсах, и не хочет решать свои водные проблемы за счет стран ЦА. При этом российская сторона нацелена на сохранение социально-экономической стабильности в своем приграничье и соответственно готова вкладывать политические и экономические ресурсы в улучшение водоснабжения в странах ЦА.

Также участниками конференции было отмечено, что в отличие от России, которая заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии, Запад наоборот намерен использовать острую нехватку гидроресурсов в ЦА для создания рычагов давления на местные элиты, вплоть до их замены, провоцирования и создания очагов конфликтов на границах России и Китая.

Стоит отметить, что навязывая себя в роли регионального арбитра и ключевого партнера в решении водных проблем, ни США, ни Евросоюз, ни Япония или Южная Корея не имеют передового опыта и технологий для их решения. Более того их авторитет в этой сфере подорван многочисленными фактами хищнического подхода к гидроресурсам", - уверен эксперт.

Мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.


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URL: https://www.vb.kg/436848
Теги:
Афганистан, вода, Центральная Азия, Кыргызстан
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