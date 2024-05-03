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Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с состоянием пострадавших детей

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Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил и ознакомился с состоянием пострадавших детей в Сузакской ТБ и в Октябрьском ЦОВП. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Также он принял участие в консилиуме в Джалал-Абадской областной детской больнице, где пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В Джалал-Абадской областной детской больнице находятся 12 детей, из них пять находятся в реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое; в Джалал-Абадской областной клинической больнице - 1, в ТБ Сузак- 3, в ЦОВП Октябрьский - 4. Состояния остальных пострадавших оценивают как средней тяжести.

Отмечаем, что в организациях здравоохранения имеется достаточный запас крови и его компонентов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.


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URL: https://www.vb.kg/436853
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, Минздрав
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