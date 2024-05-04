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В Казахстане жители затопленного Кульсары требуют выплат

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Жители города Кульсары в Атырауской области, пострадавшие от наводнений, вышли на улицу с требованием выплаты компенсаций от паводков, сообщает СМИ.

Паводки, начавшиеся в начале апреля, нанесли серьезный урон жителям Атырауской области. В населенном пункте Кульсары более 300 жилых домов по-прежнему подтоплены.

Накануне ночью десятки людей собрались на территории перед акиматом Жылыойского района Атырауской области и выдвинули властям требование о выплате компенсаций в размере 400 тысяч тенге за один квадратный метр.

Мы рассчитывали на спокойную жизнь, но судьба опять испытывает нас: приходится снова задумываться, как нам дальше жить. Пусть нам выплатят необходимую компенсацию. Мы сами решим, как строить дома и где жить, - высказалась одна из местных жительниц.

Местное издание узнало, что многие жители Кульсары уже провели техническое обследование своего жилья. Есть те, кто до сих пор не дождался приезда специалистов. Еще одно требование жителей - решить вопрос с оценкой и произвести оплату на расчетные счета в течение недели.

Аким района Жумабек Каражанов и его заместители вышли к жителям. Они обещали провести оценку после 15 мая, хотя ранее говорили о 2 мая.

Мы больше не можем ждать! - выкрикивали собравшиеся.

Жители Кульсары записали видеообращение, адресованное президенту Касым-Жомарту Токаеву.


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URL: https://www.vb.kg/436858
Теги:
Казахстан, митинг, Наводнение
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