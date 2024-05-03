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Ташиев направил предупреждение владельцам ночных клубов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сделал заявление по поводу резко возросшей популярности "клубных наркотиков" в Кыргызстане. На своей странице в Facebook он написал о мерах, которые будут усилены в связи со сложившейся обстановкой в ночных (клубных) заведениях.

"К сожалению, в ходе недавних рейдов в ночных клубов были изъяты наркотики, в основном синтетические соединения" - написал Ташиев, который направил предупреждение владельцам ночных клубов и дискотек.

По его словам, в случае продаж и распространения любых видов наркотиков, владельцы указанных заведений ответят по всей строгости закона.


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URL: https://www.vb.kg/436864
Теги:
Камчыбек Ташиев, наркотики, Бишкек
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