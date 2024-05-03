Ташиев направил предупреждение владельцам ночных клубов

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сделал заявление по поводу резко возросшей популярности "клубных наркотиков" в Кыргызстане. На своей странице в Facebook он написал о мерах, которые будут усилены в связи со сложившейся обстановкой в ночных (клубных) заведениях.

"К сожалению, в ходе недавних рейдов в ночных клубов были изъяты наркотики, в основном синтетические соединения" - написал Ташиев, который направил предупреждение владельцам ночных клубов и дискотек.

По его словам, в случае продаж и распространения любых видов наркотиков, владельцы указанных заведений ответят по всей строгости закона.