США включили в список антироссийских санкций две компании из Кыргызстана

В новый список граждан и компаний, к которым будут применяться ограничения за помощь России в обходе наложенных странами Запада санкций, вошли две компании из Кыргызстана. Это "ПРОФФЛАБ" и "ТРО Я", следует из документа, опубликованного на сайте Министерства финансов США.

Указанные компании продолжают отправлять в Россию товары, имеющие решающее значение для российской оборонно-промышленной базы, и продукцию двойного назначения, включая критически важные компоненты, на которые РФ опирается в своих системах вооружений, пояснили в Госдепартаменте США.

В частности, "ПРОФФЛАБ", по данным Минфина США, поставляет электронные компоненты американского производства компаниям, базирующимся в России. В феврале 2024 года компанию включили ​​в список организаций Министерства торговли США за оказание поддержки промышленному сектору РФ путем закупки и поставки американских станков, запчастей для них и оборудования для тестирования электроники.

"ТРО Я" занимается поставками микроэлектроники российским пользователям, в том числе зарегистрированной в США российской компании OCEAN ELECTRONICS LIMITED LIABILITY COMPANY. В мае 2023 года "ТРО Я" была внесена в список организаций Министерства торговли за вероятные нарушения правил экспортного контроля.

Санкции заключаются в блокировке находящегося в США имущества фигурантов списка, а также находящегося во владении или под контролем американцев. Кроме того, ограничения вводятся в отношении физических и юридических лиц, прямо или косвенно владеющие 50 или более процентами акций одного или нескольких фигурантов.

Все операции в США, которые затрагивают какое-либо имущество или интересы участников санкционного списка, запрещены. Исключение сделано для операций, которые разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США), или освобождены от уплаты налогов. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом в его пользу, а также получение любого вклада или предоставления средств, товаров или услуг от любого фигуранта санкционного списка.

Всего в обновленный санкционный список Минфина США вошли более 280 физических и юридических лиц, в том числе несколько компаний из Китая, Турции, Азербайджана, Бельгии, ОАЭ, Сингапура, Малайзии.

В декабре 2023 года под санкции попала компания из Кыргызстана Weitmann Handeln Allianz (Weitmann), оказывающая услуги "под ключ" по поставкам, логистике и таможенному оформлению для иностранных клиентов, среди которых есть и россияне. Так, компания отправила в Россию сотни партий автоматических компьютеров для обработки данных и дисковых запоминающих устройств.

Источник: Фергана