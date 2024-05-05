Сохраним историческую правду для молодого поколения

В следующем 2025 году будет отмечаться дата 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. В этом 2024 году народы бывшего СССР отмечают восьмидесятую годовщину полного освобождения советской земли от немецко–фашистских захватчиков. Освобождение территории Советского Союза от вражеских армий началось сразу же после разгрома немцев под Курском и на Днепре в 1943 году путём проведения ряда успешных стратегических наступательных операций Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1944 году – года решающих побед над фашисткой Германией в период Великой Отечественной войны. Именно в 1944 год стал освободительным для СССР, враг был отодвинут за пределы страны. Вторая мировая война началась еще раньше в 1939 году, но в 1941 году 22 июня Германия вероломно напала на СССР, на нашу Родину. Война унесла миллионы жизней наших солдат и простых граждан. Несмотря на что уходят годы, все советские, ныне независимые республики проводят торжественные мероприятия по случаю Победы над нацистской Германией. Наши центральноазиатские республики также отмечают эту священную дату 9 мая. В последние годы проводились акции "Бессмертного полка" во многих странах мира, но в этом году в некоторых странах акция "Бессмертного полка" отменена по соображениям безопасности, в том числе в Кыргызстане.

Вместе с тем, благодаря научной интеллигенции проводятся мероприятия в других форматах, в виде круглых столов и научно-практических конференций. В праздничный день будут чествовать ветеранов на площади Победы.

30 апреля в главном учебном заведении Кыргызской Республики в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына (КНУ) состоялась Международная научно-практическая конференция "Великая Отечественная война. Год освобождения 1944", организованного институтом Истории и регионоведения Кыргызского национального университета. В мероприятии приняли участие, в т.ч. в онлайн формате, профессиональные историки, представители СМИ и экспертного сообщества из Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Польши, а также профессорско-преподавательского состава КНУ, студенты и военные курсанты. Это свидетельствует о серьезной заинтересованности в сохранении памяти поколений великого общего подвига наших воинов солдат Красной Армии СССР.

Вел конференцию Сырдыбаев Т. Т., директор института Истории и регионоведения Кыргызского национального университет им. Ж.Баласагына. C gриветственными словами выступили: первый проректор КНУ Бексултанов Жениш, а также гости: Исаев Евгений, продюсер отдела ТРК "Звезда" по Центральной Азии, Кузнецов А., офицер пресс-службы Авиабазы в Канте, советник Посольства Беларуси Семашко В. Е.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Эрназарова К. С. провела презентацию многотомного издания "Геноцид белорусского народа" под редакцией Генерального прокурора Республики Беларусь, доктора юридических наук Шведа А.И. и передала книги в дар библиотеке Кыргызского национального университета. В ходе конференции были выслушаны содержательные доклады: Шейшеканова Т. Б. о вкладе кыргызстанских солдат в Победу Великой Отечественной Войне. В докладе он затронул тему героических сражений, в которых участвовали воины Кыргызстана, об участии преподавателей ушедших на Великую Отечественную Войну из стен данного ВУЗа, о дивизии Панфилова сформированной на территории Казахстана и Кыргызстана. Алимова Б. М., доцент КНУ в своем докладе "Общественный дискурс в СССР и его негативное влияние на историю ВОВ" сказала как на Западе стараются занизить роль воинов Красной Армии в Победе в Великой Отечественной Войне, о распространении фейков по истории ВОВ.

Онлайн выступление в конференции Лапановича С. Ф. "Операция Багратион – крупнейшая стратегическая операция в Великой Отечественной Войне (80 летию освобождения Республики Беларуси от немецко-фашистских захватчиков)" было посвящено Белорусской наступательной операции 1944 года, с июня по август 1944-го войска трех Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, разгромили за два месяца самую сильную по количеству и качеству личного состава, а также военной техники группу немецких армий "Центр". Были освобождены от нацистов Белоруссия, юг Прибалтики и восток Польши.

Бекмаганбетов Р. К., к.и.н., ассоциированный профессор из Кустанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсунулы выступил онлайн на тему "Условия содержания иностранных военнопленных в лагерях на территории Казахстана в годы Великой Отечественной Войны", как относились к военнопленным на территории Казахстана. СССР не подписывал Женевскую "Конвенцию об обращении с военнопленными", но придерживался гуманного отношения к военнопленным, предоставляя сносные условия для их содержания. В дальнейшем их использовали в народно-хозяйственных объектах в местах их пребывания.

Особо стоит отметить выступление эксперта из Польши Марчина Миколаека, члена АНО "Георгия Победоносца" – о "Взаимодействии советских и польских войск в боях за Польшу в 1944 году", где подробно освящалось как командование СССР помогало воинам из Польши в борьбе с Германией и создавало польские формирования на территории СССР в 1941 – 1945 гг. Трое бойцов удостоились звания Героя Советского Союза, 247 – орденов и медалей. Символично, что мероприятие проходило в высшем образовательном заведении и обращено было в первую очередь молодому поколению, чтобы они помнили об ужасах войны и какой ценой была добыта победа. Молодёжь должна понимать, что тогда фашизм не был полностью уничтожен. Из его корней выросли ядовитые побеги, которые сейчас разрослись на Украине и могут вырасти и в других странах, если наша молодёжь под тлетворным влиянием Запада, который всеми силами искажает историю, потеряет историческую память.

Автор: Эрназарова Калдан Спабековна

Источник: centrasia.institute