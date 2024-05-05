Эмомали Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана примет участие в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", – сказал собеседник информагентства.

Накануне Рахмон в телефонном разговоре с Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

"Поэтому, мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая", – добавил источник.

Ранее стало известно, что в среду в российскую столицу на саммит ЕАЭС также приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.