Медербек Корганбаев: Очень важно, что КР строит школу именно в Карабахе

Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Садыра Жапарова во время его недавнего государственного визита прошла не только в позитивном ключе, но и привела к прорыву в отношениях Бишкека и Баку.

Своим мнением по итогам визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан поделился в интервью vb.kg известный в стране политолог Медербек Корганбаев.

Как, на ваш взгляд, визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан повлияет на отношения двух стран, и какие перспективы сотрудничества вы видите?

- Можно сказать, что отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном выходят на более высокий уровень. И я уверен, что Азербайджан постепенно займет статус стратегического партнера Кыргызстана. При президенте Садыре Жапарове отношения между нашими странами заметно укрепляются и укрепляются действительно на деле. Это очень хорошая, положительная тенденция.

Какие, по вашему мнению, существуют приоритетные моменты у обеих стран?

- Кыргызстан и Азербайджан находятся в сложных геополитических регионах. Азербайджан – это Кавказ, Кыргызстан – это Центральная Азия. И оба наших государства сталкиваются с вопросами безопасности, защиты своей территориальной целостности. И, конечно, важно развитие торговли, экономики, культурно-гуманитарных связей.

На мой взгляд, Кыргызстан сейчас делает ставку на усиление военно-технического сотрудничества с Азербайджаном, торгово-экономических отношений. Это сегодня приоритетные направления для Кыргызстана.

Что можете сказать о культурно-гуманитарном сотрудничестве между нашими странами?

- Остановлюсь на последнем факте. Кыргызстан – третья страна, которая начала строить школу в карабахском селе Хыдырлы. И очень важно, что мы строим школу именно в Карабахе. Строительство школы в Агдамском районе является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионе, пострадавшем от длительного конфликта. И, конечно же, это жест дружбы, братства и солидарности с азербайджанским народом.

В октябре 2022 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашу страну президенты открыли в Бишкеке прекрасную школу имени Низами Гянджеви. Учебное заведение построено на средства Азербайджанской Республики. Площадь учебного заведения составляет 2031 квадратный метр, рассчитано на 550 ученических мест. В школе, помимо классов, есть большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории - площадки для занятий спортом. И, думаю, что школа в селе Хыдырлы станет еще одним свидетельством прочной связи между двумя народами.

Как вы считаете, насколько сейчас необходимо укрепление единства тюркоязычных государств на фоне происходящих геополитических процессов?

- В мире сегодня как никогда происходит много геополитических процессов. Это – спецоперация на Украине, конфликт на Ближнем Востоке. Мировые державы так или иначе втянуты в разные геополитические процессы. И здесь возникает вопрос усиления тюркоязычного мира, потому что в одиночку ни одна страна не в состоянии справиться с современными вызовами.

Как я уже сказал, и на Кавказе, и в Центральной Азии много проблем. И только усиление тюркоязычных государств, усиление союза "Туран" поможет нам, скажем так, выстоять в геополитическую непогоду и вместе развиваться. Такой союз нам нужен.