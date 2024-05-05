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"Огонь Памяти" в Кыргызстане - память о Победе, добытой народами

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстан доставили капсулу с Огнем памяти - частицей Вечного огня, который доставили с Могилы Неизвестного солдата в Москве.

Акция стартовала 3 мая в Александровском саду в Москве у Вечного огня у Кремлевской стены. Участники доставят частицу Вечного огня в города-герои и 15 стран мира.

В Бишкек "Огонь памяти" доставил известный российский актер и мастер боевых искусств, посол Народного фронта Владислав Демин, в Ош – также известный актер, доверенное лицо Владимира Путина - Михаил Мамаев.

- Этот огонь был зажжен нашими предками, и он передается из поколения в поколение, - сказал Владислав Дёмин. – Сегодня мы передаем частицу Вечного огня в Кыргызстан и надеемся, что вы передадите ее своим детям и внукам. Это очень важная акция для всех. Мы доставим капсулу с Огнем памяти в 14 стран мира и 41 регион России".

В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев отметил, что Огонь памяти будет доставлен в разные уголки Кыргызстана.

- В этом году мы отметили 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, освобождения Крыма и Севастополя, выхода Советской Армии на рубежи нашей Родины. Две делегации Народного фронта доставили частицы Огня в Бишкек и Ош, чтобы они разошлись по разным уголкам Кыргызстана и напоминали нам о великом подвиге наших народов и общей Великой Победе, - сказал он.

- Мне отрадно, что Огонь памяти прибыл на нашу землю в память о Победе, достигнутой за счет нашего единства, - сказал первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев. - Наши отцы и деды на фронтах Великой Отечественной войны, сражались бок о бок за наше общее будущее.

На мероприятии с песнями Победы выступили солисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, куратор культурных проектов Русского дома Игорь Воронцов, исполнители Анастасия Гриб, Кубанычбек Атамбаев и группа "Раф-ретро".

Инициатором акции выступил Народный фронт – крупнейшее общественное движение России, лидером которого является Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/436873
Теги:
День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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