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Президент поздравил православных кыргызстанцев с Пасхой

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев Пасхой.

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие христиане!

Позвольте поздравить вас со светлым праздником Пасхи!

Этот праздник является самым важным праздником для православных и основой для всего христианского вероучения. В этот воскресный день хочется пожелать всем вам мира, благоденствия и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом - любимые, родные и близкие друзья. Пусть этот праздник подарит взаимопонимание, гармонию и радость.

Дорогие соотечественники, светлый праздник Пасхи учит всех нас добру, любви и прощению. Он наполняет нашу жизнь и сердца духовными силами, верой, надеждой и терпением. Все мировые религии учат миролюбию и толерантности. Православие, как и остальные религии, вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

Желаю всем здоровья, любви и благополучия!

С праздником вас, дорогие соотечественники!"


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URL: https://www.vb.kg/436874
Теги:
Кыргызстан, Пасха
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