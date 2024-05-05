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Садыр Жапаров проводит опрос по поводу нового пирса в "Рух Ордо"

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Президент КР Садыр Жапаров решил провести опрос среди кыргызстанцев по проекту нового пирса в туристическом центре "Рух Ордо" на Иссык-Куле.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Решил сделать опрос по одному вопросу.

В прошлом году туристический комплекс "Рух Ордо" в Чолпон-Ате перешел в собственность государства. Конечно, поскольку раньше о нем плохо заботились, он обветшал. В этом году мы начали проводить ремонт. Даст Бог, в скором времени он начнет принимать туристов.

Этот пирс, строящийся в "Рух Ордо", самый большой. Форма пирса передает форму комуза. Посередине в форме юрты будет стеклянный ресторан. В ресторане будут подавать только национальные блюда. Обслуживающий персонал будет носить национальную одежду.

Словом, мы начали работать над созданием туристического комплекса, отражающего наш национальный колорит. Буквально вчера ознакомился с ходом работ.

"В этом году будем готовиться к летнему туристическому сезону", - пообещали строители.

А сегодня мне позвонил мой пресс-секретарь и сообщил, что "в соцсетях много людей, критикующих пирс в форме комуза".

Именно поэтому я провожу широкий опрос среди общественности. Кто поддерживает, то голосуйте "за", кто не поддерживает - "против". Мы обязательно учтем пожелания большинства.

Если большинство проголосуют "против", то изменить проект - это дело пяти секунд.


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URL: https://www.vb.kg/436877
Теги:
Садыр Жапаров, Иссык-Куль
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