Около миллиарда кубометров паводковой воды из Казахстана направили в Каспий

Около 1 млрд кубометров воды из пострадавших от паводка регионов Казахстана было направлено в Каспийское море, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации республики.

Для этого используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Суммарно они могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий, указано в сообщении.

"Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Казахстан с конца марта переживает самые масштабные за последние 80 лет паводки. В ряде областей был объявлен режим ЧС, десятки тысяч казахстанцев были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время в эвакопунктах остаются 6338 человек. Между тем, уровень реки Урал, впадающей в северную часть Каспийского моря, продолжает повышаться.

Источник: Фергана