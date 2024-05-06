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Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию

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Президент Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в городе Москве.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, главы государств заслушают доклады "О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".

Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Кроме того, планируется учредить медаль "10 лет Евразийскому экономическому союзу"", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/436884
Теги:
9 Мая, праздник, президент, Россия, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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