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Трое парней, применив силу, отобрали телефон и деньги у бишкекчанина

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Трое парней, применив силу, отобрали телефон и деньги у бишкекчанина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 4 мая в милицию обратился гражданин А.Б. с просьбой принять меры в отношении троих неизвестных лиц, которые 29 апреля применив физическую силу, открыто завладели мобильным телефоном марки "iPhone 11", стоимостью 50 тысяч сомов и денежными средствами в сумме 12 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабёж) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые Д.Д., 1998 года рождения и Ф.А., 1999 года рождения и Ч.Д., 1995 года рождения, которые были водворены в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/436888
Теги:
грабеж, задержание, Бишкек
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