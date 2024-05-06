Омурбек Текебаев встретился с премьер-министром Федеральной земли Тюрингия

В городе Эрфурт состоялась офиициальная встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с премьер-министром Федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между Кыргызстаном и Тюрингией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, с фокусом на развитие экономического сотрудничества.

Посол предоставил информацию о текущем кыргызско-германском экономическом сотрудничестве, проводимых мероприятиях в сфере экономики между Кыргызстаном и Тюрингией и пригласил предпринимателей из Тюрингии инвестировать в Кыргызстан. Сообщил о проводимой совместно с Тюрингией работе в области подготовки квалифицированных кадров из Кыргызстана в Германии.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов отметил важность установления тесных взаимодействий между Кыргызстаном и Тюрингией и сообщил о большом потенциале сотрудничества между Кыргызстаном и Тюрингией в горнорудной сфере, в области новых технологий и образования.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы организации визита представителей экономической делегации из Тюрингии в Кыргызстан осенью текущего года и дальнейшего укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.