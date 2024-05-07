ГНС объявляет конкурс среди десятиклассников и студентов на лучшее эссе

Государственная налоговая служба совместно с Министерством образования и науки для повышения налоговой грамотности среди молодежи проводит конкурс на тему "Налоги – вклад в развитие государства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в конкурсе могут участвовать ученики десятых классов общеобразовательных организаций и студенты Кыргызского экономического университета им. Мусы Рыскулбекова, Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики им. Жусупа Абдрахманова, Ошского государственного университета, Кыргызской государственной медицинской академии им. Исы Ахунбаева.

Десятиклассникам, чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать эссе на тему "Как уплата налогов влияет на развитие страны?". В своих работах они должны коротко описать систему налогообложения в Кыргызстане и объяснить, как уплата налогов отражается на развитии страны, включая строительство дорог, школ, больниц, социальные выплаты.

Студентам ВУЗов необходимо подготовить видеоролик на тему "Значение уплаты налогов для развития и будущего страны" или аналитический материал с применением графического дизайна о видах налогов в Кыргызстане. Конкурсные видеоматериалы должны быть опубликованы на официальных страницах вузов с хештегом #salykstudent2024 (#салыкстудент2024).

Все конкурсные материалы принимаются до 27 мая по электронной почте salykkyzmaty@gmail.com.

Победителям конкурса будут вручены ценные призы. Лучшим авторам эссе будет вручено 4 смартфона, а за лучшие видеоматериалы – 4 iPhone и ноутбук.