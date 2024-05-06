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Садыр Жапаров: За последние три года построено 315 школ и 69 детских садов

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Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия нового здания школы имени Исхака Раззакова в городе Оше. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После землетрясения в 2015 году старое здание образовательного учреждения было признано аварийным, и ученики были переведены в школу-гимназию имени И. В. Панфилова. В это же время началось строительство нового здания, но проект был приостановлен до 2022 года.

Теперь новое здание, рассчитанное на 720 учеников, готово принять школьников и преподавателей. Одновременно в онлайн-формате с участием главы государства состоялось открытие девяти школ и двух детских садов по всей стране.

В своей речи Садыр Жапаров отметил, что особенно рад благоприятным обстоятельствам, которые способствуют достойному образованию молодого поколения. Президент с гордостью подчеркнул, что сегодня мы являемся свидетелями одного из таких добрых событий – открытия нового здания школы имени известного политического и государственного деятеля Исхака Раззакова.

Садыр Жапаров констатировал, что ситуация со школами республике практически одинаковая: они признаны непригодными для использования в связи с тем, что пострадали в результате стихийного бедствия, или же в связи с истечением срока эксплуатации. Аварийные здания были серьезной проблемой на протяжении многих лет. Глава государства напомнил, что в последние годы в республике идет активная работа по решению проблем образовательных учреждений для повышения качества образования детей, и начато масштабное строительство школ.

Президент отметил, что за последние три года построено 315 школ и 69 детских садов и подчеркнул, что объем средств, выделяемых на сферу образования, растет с каждым годом. Садыр Жапаров назвал главной целью государства строительство и ремонт школ, оснащение образовательных организаций новыми технологиями обучения. Для этого прилагаются все усилия. Строительство современных школ для достойного образования является необходимостью времени, поэтому новые школы будут строиться и дальше.

Глава государства акцентировал, что каждая построенная школа – это вклад в развитие нашей страны и отметил, что при этом учебники играют очень важную роль в повышении качества образования в школах. В этой связи в прошлом году было напечатано 574 тыс. экземпляров книг на 152 млн сомов.

Садыр Жапаров сообщил, что в результате проведенного анализа установлено, что, помимо школы, книг и других проблем, основным вопросом качественного образования детей является изменение методов обучения. В своей речи глава государства задался вопросом, насколько наши программы обучения отвечают потребностям времени в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. В этой связи перед профильным министерством поставлена задача активно работать в этом направлении.

Как отметил президент, во время мероприятий, связанных с обучением в школах, он часто обращается к родителям с призывом тесно сотрудничать с педагогическим коллективом и активно участвовать в процессе обучения детей. В своей речи Садыр Жапаров напомнил, что в прошлом году был создан президентский лицей "Акылман". Его главная цель – подготовка высококвалифицированных кадров. Выпускники лицея в будущем должны занять ответственные должности в республике. Они пройдут путь от рядового сотрудника до руководителя министерства и, может быть, даже займут пост президента страны. В лицей будут отобраны только талантливые школьники с высокими академическими достижениями. Президент Садыр Жапаров констатировал, что невозможно построить сильное государство без подготовки образованных специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, необходимыми для успешного участия в развитии страны.


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URL: https://www.vb.kg/436897
Теги:
Садыр Жапаров, школа
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