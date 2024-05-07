Более 200 делегатов из разных стран соберутся на форуме по образованию в КР

В июне в Кыргызстане пройдет Глобальный форум в рамках программы "Школы2030". Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, ежегодно образовательная программа Фонда Ага Хана "Школы2030" приглашает более 200 делегатов из более чем 30 стран принять участие в важных обсуждениях по улучшению условий образования. В этом году глобальный форум организован совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, а также приурочен к столетию системы образования в Кыргызстане.

В этом году тема форума имеет решающее значение для климата и образования: "Лидерство учителей для устойчивости к изменению климата: Как преобразовать обучение с помощью школы и системных путей для будущего планеты." Участники поделятся передовым опытом, рассмотрят сложные вопросы и приложат усилия, чтобы рассмотреть самый актуальный на сегодня вопрос - будущее нашей планеты.

В этом году 70 школ и 30 детских садов Кыргызстана разработали образовательные инновации по вопросам изменения климата в рамках программы "Школы2030". Каждая образовательная организация разработала свой отличительный проект, а недавно они получили различное оборудование для реализации этих инноваций.

Справка: "Школы2030" - это глобальная программа, работающая с 1000 образовательными организациями в десяти странах. Программа способствует выявлению и распространению лучших практик и решений в формировании знаний и навыков у детей, поддерживающих развитие общества.