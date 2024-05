В Бремене обнаружен жетон пленного солдата из Красной Речки

В Германии в городе Бремен обнаружен жетон пленного солдата Ивана Стольного из Кыргызстана. Об этом редакции vb.kg сообщила поисковик из Москвы Алена Артурли.

"На месте проведения раскопок на бывшем кладбище наших военнопленных в немецком городе Бремене обнаружен жетон вашего земляка, родившегося в селе Кра́сная Ре́чка (кирг. Красная Речка). По документам жетон принадлежал Стольному Ивану Прохоровичу, 1907 года рождения. Стольный Иван Прохорович был призван Кантским РВК 1 декабря 1941 года. В карте военнопленного год рождения указан как 16.08.1908"

Согласно штампу на лагерной карте, Иван Прохорович Стольный значится умершим в плену в декабре 1941 года в Германии во время карантина. Жена – жительница села Красная Речка Стольная Любовь Ивановна. Информация об обнаружении жетона предоставлена управлением археологии Бремена, Утой Халле, которая возглавляет раскопки, с которой я нахожусь на прямой связи", - написала Алена с просьбой найти родственников погибшего в плену..

Из основной карты военнопленного следует:

"Войсковая часть № 322 (стройбат)

Попал в плен 10.07.41 под Минском

В графе Fingerabdruck – его личный отпечаток пальца

Профессия на гражданке: крестьянин

Лагерный номер 31006, лагерь Stalag XD (310), с 1.12.41 переведен в рабочую команду Arb Kdo 160.

Умер во время карантина

Фамилия матери в девичестве Усачева.

Писать: жена Стольная Любовь, село Красная Речка, Кантский район, Киргизия

Обратите внимание, что при поступлении в лагерь он – видимо специально или так занес лагерный писарь - указал звание рядовой (в призывных документах он старший лейтенант, командир взвода) и вероятно ошибочно год рождения – однако указанное им место рождения, его ФИО, а также ФИО его жены и адрес жены совпадают как на лагерной карте, так и в наших призывных документах.

Обратите внимание, у него еще был видимо брат - Стольный Василий Прохорович 1917 г.р. (также есть в прикрепленных документах)".

Что пишут СМИ Германии об этой истории

В 2021 году, согласно плану строительства в Бремене, через кладбище должна была быть проложена железная дорога. И во время проведения работ строители обнаружили захоронение советских солдат. Как оказалось - это место, где нашли свой вечный покой красноармейцы Второй мировой войны. Неизвестное ранее кладбище жертв Второй мировой связано с действием на территории Бремена лагеря для военнопленных.

Прибывшие на место находки археологи обнаружили два черепа и два десятка опознавательных знаков бойцов Красной Армии. Девять жетонов уже расшифровываются и дают точные данные о погибших. Имена и даты рождения найдены в базе данных Минобороны России.

Откуда появилось неизвестное захоронение советских солдат? Версии археологов

С 1941 по 1945 год на месте события, в районе Ослебсхаузен, находилось кладбище пленных советских солдат. Они находились на принудительных работах в Бремене.

Предполагалось, что после войны в 1948 году все останки заключенных перезахоронят на почетном кладбище в районе Остерхольц.

Археологи говорят, что, скорее всего, по непонятной причине эксгумация тел была неполной. Возможно, эту часть захоронения никто не знал или по какой-то причине скрыл. Находки заставили раскопать территорию, площадь которой составляет несколько тысяч квадратных метров. После Второй мировой войны местность частично запустела. Частично ее занимают небольшие предприятия. Раскопки и земельные работы на этой территории не проводились.

А уже сейчас все началось с того, что Сенат Бремена принял решение использовать эту землю для строительства мастерской по обслуживанию региональных поездов. Это должно увеличить железнодорожное движение в Нижней Саксонии и Бремене.

Местная общественность против строительства на кладбище и предлагает сделать здесь мемориал

Местные активисты предлагают не продолжать строительство. Общественные организации также призывают местные власти отказаться от планов использования территория для технических нужд. Бывшее кладбище предлагается отнести к военному захоронению и придать ему охраняемый статус.

Археологи уже заканчивают свою работу, и теперь местная власть должна определить статус территории и предложить свое видение использования земли, где выявлены захоронения, сообщает tag24.

Захоронение Бремен-Грамбкер Хеерштрассе (Ослебсхаузен) - кладбище -призрак

"Захоронение Райтбраке (у него еще есть другое название – русское кладбище в Бремен-Ослебсхаузен, нем. "Russenfriedhof" in Bremen-Oslebshausen) с 1948 г. стало кладбищем-призраком. Его территория превратилась в заброшку, где почти не увидишь людей, поскольку оно на отшибе и тянется вдоль ж/д путей (Landstrasse an der Reitbrake), образуя своеобразный ж/д карман - который немцы называют Gleisschleife, Landstrasse an der Reitbracke, Bremer Reitbrakeschleife. В послевоенное время дети, ходившие туда играть, прозвали это место "пустыней" из-за наноса песка, и даже притаскивали домой человеческие кости. Причина, почему о нем перестали заботиться - формально проведенные перезахоронения в 1948-1950 г.г., часть из них на кладбище Остерхольц (Оsterholzer Friedhof) в Бремене. Однако как выяснилось совсем недавно, видимо, перезахоронены были далеко не все.

В 2021-2022 гг. в политических и общественных кругах Бремена разразился скандал – оказалось, что на Райтбраке до сих пор покоятся останки советских военнопленных. Общественная инициатива Бремена создала группу поддержки, выступив за создание в этом месте мемориала, но власти настаивали на полной санации захоронения, поскольку территорию прикупил концерн Alstom и эта земля планировалась под постройку вагоноремонтного депо для региональных поездов. В СМИ появились статьи с такими заголовками, как "Похороненное кладбище", "Спор о забытых мощах жертв войны", "Военные гробы против вагоноремонтного депо"…

В одной из статей написано, что часть военнопленных – русские – украинцы - белорусы по прибытии в Бремен направлялись в близлежащие лагеря, такие как Grambker Mühle или "Commodore Bonte", многие умерли от сыпного тифа или истощения. Только в ноябре 1941 их умерло порядка 371, до конца войны эта цифра предположительно достигла 1000. Перед территорией Reitbrake стоит небольшой памятник с православным крестом и неприметным плакатом (1996) "В память об умерших жертвах фашизма" - и хотя он и не посвящен нашим военнопленным, но он является единственным ориентиром, дающим понять, что это не просто пустырь.

Инициативная группа Ослебсхаузена и Бременский Форум мира добились от властей проведения раскопок. В итоге у ж/д насыпи было эксгумировано 66 целых скелетов и фрагменты костей. Главный археолог Профессор., доктор. Утта Халле, которая возглавляла раскопки говорит, что в основном тела лежали в прилипку друг к другу, их было трудно отсоединять друг от друга, а когда находили индивидуально захороненное тело это было настоящим сюрпризом. Раскопки велись только в центре (у немцев "ядре") кладбища в Бременской ж/д петле, но историки предполагают, что само захоронение выходило далеко за пределы ядра.

В части города Бремен, которая называется Ослебсхаузен (Oslebshausen) с лета 2021 идут раскопки на бывшем кладбище советских военнопленных (Friedhof sowjetischer Kriegsgefangener), а также остарбайтер. Это кладбище было заложено в 1941 году и использовалось до конца войны.

В 1948 году отсюда перенесли 440 человек на центральный военный мемориал на кладбище Остерхольц (zentrale Kriegsgräberstätte des Osterholzer Friedhofes) в Бремене в безымянную братскую могилу.

Несмотря на то, что в начале улицы стоит небольшой мемориал, напоминающий об истории этого места, это кладбище было заброшено. И только когда эти территории решили освоить под строительство вагоноремонтного депо в 2021, оно снова стало предметом пристального внимания. Исследования показали, что во время 2-ой мировой там могло быть похоронено до 750 человек. Поэтому город начал раскопки. После того как при раскопках с середины 2021 сначала были обнаружены фрагменты костей и после находки лагерных жетонов (Fund von Erkennungsmarken), ситуация приняла вышла на другие обороты. Прямо перед Рождеством 2021 был обнаружен первый целый скелет. Кроме того, позже обнаружили еще 80 опознавательных жетонов" .По материалам статьи автора Matthias Sobotta

Помимо этого, удалось выяснить, что Дитер Винге (Dieter Winge) и другие активисты провели исследования, просмотрели аэросъемку и доки в архивах. Они наткнулись на один полицейский рапорт (Polizeibericht), который был затребован США в 1946. В этом письме приведены лагерные номера (Erkennungsmarkennummern), в списке порядка 400 имен наших.

В списках захороненных стоят такие имена как Георгий Сахацкий (Georgij Sachazkij) и Михаил Росляков (Michail Rosljakow), обоим на момент смерти было только 23 года. Николай Куликов (Nikolaj Kulikow) умер в 28 лет. Исследователи увидели по документам, что при перезахоронении сотни мертвых отсутствуют и они могут лежать неизвестно где – возможно, часть из них до сих пор лежит в Райтбраке. Под давлением общественности ганзейский город Бремен дал добро управлению археологии Landesarchäologie на проведение раскопок.

Это был целый комплекс лагерей (зона из 4 лагерей) в т.н. Бременской ж/д петле, первым был создан лагерь для военнопленных Грамбке на Грамбкер Хеерштрассе, рабочая команда от этого лагеря называлась Arb. Kdo 1237 Grambker Strasse, официальное название Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1237, этот лагерь был построен первым на отведенной территории (см. фото 2). С декабря 1940 этот лагерь находился под управлением лагеря Stalag XC Nienburg (Weser) / Нинбург (Везер). За охрану лагеря отвечала 5-ая Company Landesschützen Battalion 679. Сначала там были французы. Труд военнопленных использовали в сельском хозяйстве, строительстве бункеров, ремонте самолетов, разборке руин после авианалетов, другие работали на AG Weser и Weser-самолетостроение (Weserflug). В октябре 41 в лагерь поступили первые 600 советских военнопленных. Построенное при лагере кладбище предназначалось для советских солдат.