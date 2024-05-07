В Бишкеке в ходе рейда "Притон-Бабочка" за месяц выявили 250 девушек

На территории Бишкека с 12 апреля 2024 года проходит профилактическое мероприятие под наименованием "Притон-Бабочка".

Сотрудниками милиции проверяются места, где предположительно могут оказывать интимные услуги девушки с низкой социальной ответственностью. Как правило, это сауны, гостиницы и съемные квартиры.

С начала профилактических мероприятий по 6 мая текущего года сотрудниками милиции выявлены и доставлены в районные управления более 250 девушек, с каждой из которой проведены разъяснительные беседы. Также Следственной службой возбуждены уголовные дела по статье 160 (Содействие проституции и разврату) УК Кыргызской Республики. В ходе расследований по вышеуказанным статьям предъявлены обвинения 4 подозреваемым лицам и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Также в отношении владельцев жилых помещений участковыми уполномоченными милиции Службы общественной безопасности районных управлений составлены протокола в соответствии со статьей 112 (Нарушение правил использования жилых помещений в многоквартирных жилых домах) Кодекса Кыргызской Республики о правонарущениях т.е. предоставление, передача, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц. Наложены штрафы в размере 55 расчетных показателей ( 5 тысяч 500 сомов), общая сумма штрафа составила 55 тысяч сомов.

Отметим, что со стороны сотрудников милиции продолжаются работы по установлению лиц занимающихся предоставлением интим-услуг и граждан занимающихся содержанием притонов, которые будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Внимание! Уважаемые горожане и гости столицы, если вы обладаете любой информацией о лицах, занимающихся предоставлением интимных услуг или о местах, просим незамедлительно сообщить по следующим номерам телефонов: Whatsapp 0(701) 700-251, 0(312) 43-73-75 и по короткому круглосуточному номеру 102. Анонимность гарантируется.