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В Ташкенте рассмотрены практические меры по строительству ЖД КНР – КР – РУз

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник ознакомился с презентацией проектов в железнодорожной сфере, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Особое внимание уделено вопросам дальнейшего расширения транспортно-логистического потенциала и его эффективного использования. Подчеркнута необходимость последовательной диверсификации транспортных коридоров для улучшения доступа предпринимателей на мировой рынок и увеличения экспортных возможностей.

"Рассмотрены практические меры по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая станет важной составляющей трансрегиональных связей в рамках инициативы "Один пояс, один путь". По мнению экспертов, этот транспортный коридор будет способствовать ускоренному развитию не только трех стран, но и всего региона Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Представлена также информация о ходе процессов по созданию новых транспортных коридоров, которые свяжут Центральную Азию с Южной Азией.

Отметим, в годы независимости Узбекистана было построено более 2 тыс. 400 километров новых железных дорог, более 3 тыс. километров были электрифицированы.

Сегодня Узбекистан превратился в важный узел международных железных дорог, связывающих Восток с Западом, Юг с Севером.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436909
Теги:
железная дорога, Китай, строительство, Узбекистан, Кыргызстан
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