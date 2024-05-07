Отчим, избивавший 3-летнюю падчерицу, заключен под стражу

Иссык-Атинский районный суд Чуйской области заключил под стражу жителя села Буденовка, который подозревается в избиении трехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

По данным пресс-службы, М.Р., 1996 года рождения, водворен в СИЗО-1 до 3 июня.

"29 апреля в больницу города Кант поступила Р.Н., 2021 года рождения, с многочисленными побоями. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.138 ("Истязание") УК КР.

По версии следствия, девочку систематически избивал ее отчим. Его задержали.