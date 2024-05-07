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Нурланбек Шакиев посетил детей, пострадавших от наезда грузовика в Сузаке

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев навестил детей, пострадавших в результате наезда грузового авто в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, Нурланбек Шакиев побеседовал с детьми и их близкими. "Здоровье будущего поколения превыше всего. Поэтому на массовых мероприятиях, проходящих с участием детей, вопросу безопасности необходимо уделять особое значение. Инцидент в Сузакском районе наглядно показал к каким тяжелым последствиям может привести халатное отношение",- сказал он.

Главный врач больницы Акылбек Маманов проинформировал торага о проводимом лечении. В свою очередь Нурланбек Шакиев отметил, что каждый пострадавший ребенок должен находиться под пристальным наблюдением врачей и получать необходимую медицинскую помощь.

Нурланбек Шакиев, пожелав детям скорейшего выздоровления, сообщил, что из резервного фонда торага также будет оказана финансовая помощь.

Напомним, что в настоящее время 10 детей получают лечение в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/436912
Теги:
дети, Сузакский район, Жогорку Кенеш, пострадавшие, автонаезд, Помощь
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