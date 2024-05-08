На братском кладбище "Кызыл-Аскер" прошел митинг-реквием

На братском кладбище "Кызыл-Аскер" в Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии традиционно участвовали ветераны войны, труженики тыла, представители организаций Первомайского района, мэрии Бишкека И Первомайской районной администрации.

Память участников войны почтили минутой молчания, затем возложили венки к мемориалу героев. Военнослужащие национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана прошли торжественным маршем. Официальные лица поздравили ветеранов с наступающим праздником.

Погибших защитников во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Напомним, по данным поисковиков, на Братском кладбище похоронены 260 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные с фронта в наш глубокий тыл на лечение.