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На братском кладбище "Кызыл-Аскер" прошел митинг-реквием

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- Светлана Лаптева
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На братском кладбище "Кызыл-Аскер" в Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии традиционно участвовали ветераны войны, труженики тыла, представители организаций Первомайского района, мэрии Бишкека И Первомайской районной администрации.

Память участников войны почтили минутой молчания, затем возложили венки к мемориалу героев. Военнослужащие национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана прошли торжественным маршем. Официальные лица поздравили ветеранов с наступающим праздником.

Погибших защитников во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Напомним, по данным поисковиков, на Братском кладбище похоронены 260 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные с фронта в наш глубокий тыл на лечение.


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URL: https://www.vb.kg/436922
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