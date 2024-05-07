В Бишкеке в результате ДТП пострадало три человека

В городе Бишкек водитель автобуса №40 марки Zhong Tong под государственным номером 01KG710AV врезался в опору троллейбусной линии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ДТП произошло сегодня, 7 мая примерно в 9:45 часов на пересечении проспекта Дэн Сяопина и ул. Алыкулова.

По оперативной информации водитель К. Омуралиев сошел с дороги и совершил ДТП из-за резкого ухудшения здоровья.

Помимо водителя пострадали 3 человека, все три пассажира двое находятся на амбулаторном лечении.

В связи с повреждением опоры троллейбусной линии маршрут троллейбуса №14 временно изменен.

Отметим, что движение будет осуществляется от микрорайона "Джал" до завода Фрунзе.

На данный момент специалисты ведут восстановительные работы. Маршрут будет возобновлен после завершения работ.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений.